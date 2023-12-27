Учёные нашли новый препарат для борьбы с "плохим" холестерином

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Учёные разработали новый препарат для снижения "плохого" холестерина. Как сообщает издание NPJ Vaccines, которое публикует результаты исследования, уровень плохого холестерина может снизить эта особая инъекция.

Фото: Openverse by omnia_mutantur is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Её разработали специалисты университета Нью-Мексико. Уточняется, что новый препарат нацелен на белок PCSK9 — это молекула, которая вырабатывается печени. Она циркулирует в кровотоке и негативно регулирует метаболизм холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

Как поясняют исследователи, именно уровень PCSK9 в организме напрямую связан с уровнем холестерина ЛПНП. А новый препарат может использовать неинфекционные вирусные частицы, заставляя иммунную систему формировать сильный иммунный ответ.

Известно, что разработка уже показала свою эффективность в экспериментах с участием мышей и обезьян. Теперь учёные планируют перейти к тестированию вакцины на людях.