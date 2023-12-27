Для надёжности РАН предложила запустить на Луну сразу два аппарата

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные РАН предложили отправить на Луну сразу два аппарата — для надёжности: один из них точно должен долететь, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: ТАСС

"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — "Луна-27а" и "Луна-27б" — для надёжности и для гарантированного выполнения этой миссии", — заявил глава госкорпорации.

По его словам, предложение академиков изучается, окончательное решение будет принято в зависимости от финансовых возможностей.

"Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника "Луны-27", мы определимся по финансам", — заключил Борисов.

Минувшим летом "Роскосмос" запустил к Луне аппарат "Луна-25". Для России эта миссия стала первой за почти 50 лет и окончилась, к сожалению, провалом. Станция долетела до спутника, но её двигатели не выключились вовремя, и она на полной скорости разбилась об Луну.

Неудача "расстроила" разработчиков, признавался тогда глава "Роскосмоса". Но программа не закрыта, на 2027 год запланирован пуск "Луны-26".