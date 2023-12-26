Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных

Ель всегда остаётся зелёной, потому что не сбрасывает хвою ежегодно, как это делают лиственные деревья.

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Листопад — по сути, защитная реакция растений в преддверии неблагоприятных условий. С большой поверхности листьев улетучивается много воды, а зимой её труднее высосать из почвы, к тому же, замёрзнув в стволе, она может разорвать его.

Площадь хвои примерно в 10 раз меньше, чем у листвы, так что влаги она испаряет намного меньше. Поэтому иголки желтеют и опадают не каждый год, а по мере надобности, а большая их часть остаётся зелёной.

Кроме того, они покрыты кутикулой — воском для защиты и от мороза, и от испарения, и от других неприятностей. Кстати, кутикула голубой ели в 23 раза толще, поэтому она не вполне зелёная.

Голубая ель может стать зелёной