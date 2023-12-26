Искусственная ёлка в 37 раз вреднее натуральной с точки зрения экологии, вычислили учёные департамента сельского хозяйства, продовольствия, окружающей среды и лесного хозяйства Флорентийского университета (Италия).
По их подсчётам, углеродный след производства пластиковой ёлки достигает 19,4 кг CO2e (эквивалент углекислого газа), а натуральной тех же размеров — всего 0,522 кг (без учёта транспортировки).
Если вы заботитесь о природе, выбирайте только настоящую ёлку, либо ставьте одну и ту же искусственную не менее 37 лет, призывает руководивший исследованием профессор Джакомо Голи.
К слову, с 1996 года главная ёлка России на Соборной площади в Кремле — только настоящая.
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