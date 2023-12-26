Для экологии искусственная ёлка в 37 раз вреднее натуральной

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Искусственная ёлка в 37 раз вреднее натуральной с точки зрения экологии, вычислили учёные департамента сельского хозяйства, продовольствия, окружающей среды и лесного хозяйства Флорентийского университета (Италия).

Фото: Толк by Виталий Барабаш

По их подсчётам, углеродный след производства пластиковой ёлки достигает 19,4 кг CO 2 e (эквивалент углекислого газа), а натуральной тех же размеров — всего 0,522 кг (без учёта транспортировки).

Если вы заботитесь о природе, выбирайте только настоящую ёлку, либо ставьте одну и ту же искусственную не менее 37 лет, призывает руководивший исследованием профессор Джакомо Голи.

К слову, с 1996 года главная ёлка России на Соборной площади в Кремле — только настоящая.