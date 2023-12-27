Ученые из Института биоорганической химии РАН провели анализ воздействия старения на клетки активной среды человеческого мозга. Их исследование выявило, что астроциты, играющие ключевую роль в поддержании здоровья нервных клеток, становятся первыми признаками старения головного мозга.
Согласно статье на портале Nature, в рамках исследования проводилось сравнение астроцитов и нейронов в неокортикальной ткани у людей в возрасте от 22 до 72 лет. Результаты свидетельствуют о том, что процесс старения сопровождается уменьшением восстановленных митохондриальных цитохромов в астроцитах, но не в нейронах.
Кроме того, у стареющих астроцитов выявляется морфологическая атрофия, проявляющаяся уменьшением длины ветвей и объемной доли листочков, а также укорачиванием анатомического домена.
Интересно, что эти изменения коррелируют с потерей связи между астроцитами и увеличением сопротивления. Старение также сопровождается усилением регуляции глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и снижением регуляции линкера мембраны-цитоскелета эзрина, связанного с листочками.
Однако, согласно результатам исследования, значительных изменений в возбудимости нейронов или в спонтанной тормозной постсинаптической передаче сигналов не выявлено.
Эти открытия подчеркивают взаимосвязь между старением мозга, изменениями в морфологии и митохондриальной функции астроцитов, а также их ключевой ролью в поддержании здоровья нервных клеток.
Дальнейшие этапы исследований в этой области могут способствовать более глубокому пониманию процессов старения мозга и разработке стратегий для поддержания его здоровья на протяжении всей жизни.
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