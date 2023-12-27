Ученые выявили, что астроциты, а не нейроны, являются ранним маркером старения мозга

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института биоорганической химии РАН провели анализ воздействия старения на клетки активной среды человеческого мозга. Их исследование выявило, что астроциты, играющие ключевую роль в поддержании здоровья нервных клеток, становятся первыми признаками старения головного мозга.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно статье на портале Nature, в рамках исследования проводилось сравнение астроцитов и нейронов в неокортикальной ткани у людей в возрасте от 22 до 72 лет. Результаты свидетельствуют о том, что процесс старения сопровождается уменьшением восстановленных митохондриальных цитохромов в астроцитах, но не в нейронах.

Кроме того, у стареющих астроцитов выявляется морфологическая атрофия, проявляющаяся уменьшением длины ветвей и объемной доли листочков, а также укорачиванием анатомического домена.

Интересно, что эти изменения коррелируют с потерей связи между астроцитами и увеличением сопротивления. Старение также сопровождается усилением регуляции глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и снижением регуляции линкера мембраны-цитоскелета эзрина, связанного с листочками.

Однако, согласно результатам исследования, значительных изменений в возбудимости нейронов или в спонтанной тормозной постсинаптической передаче сигналов не выявлено.

Эти открытия подчеркивают взаимосвязь между старением мозга, изменениями в морфологии и митохондриальной функции астроцитов, а также их ключевой ролью в поддержании здоровья нервных клеток.

Дальнейшие этапы исследований в этой области могут способствовать более глубокому пониманию процессов старения мозга и разработке стратегий для поддержания его здоровья на протяжении всей жизни.