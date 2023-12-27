Британские учёные заявили, что употребление моркови снижает риск рака

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские учёные выявили стойкую связь между употреблением моркови и уменьшением рисков развития онкологических заболеваний. Давно известно, что этот яркий корнеплод приносит заметную пользу здоровью, как подмечено в народной медицине, и традиционная медицина считает его практически идеальным продуктом для диеты и общего укрепления пищеварения.

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Однако, как выяснили учёные, у моркови есть и другие преимущества.

Согласно сообщению издания Critical Reviews in Food Science and Nutrition, исследование, проведенное командой Университета Ньюкасла, включало в себя метаанализ 198 исследований с участием 4,7 миллиона пациентов.

Результаты анализа явно указывают на то, что употребление 400 граммов моркови в неделю (пять порций по 80 граммов) снижает вероятность развития онкологии на 20%.

Для тех, кто не является поклонником моркови, есть хорошие новости: даже одна порция в неделю, будь то употребление в сыром виде или добавление в различные блюда, снижает риски на 4% по сравнению с теми, кто вообще не употребляет этот корнеплод.

Интересно, что каротин, самый известный компонент моркови, в этом процессе не участвует. Вместо него активно действуют другие антираковые соединения, в частности, полиацетилены.

Ученые подчеркивают, что позитивное воздействие моркови стабильно и универсально, она эффективна против различных видов онкологии. Однако они также признают необходимость дальнейших исследований для выяснения механизмов её воздействия.