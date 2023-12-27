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В Денисовой пещере нашли уникальную диадему возрастом более 40 тысяч лет

1:25
Наука

Археологическая группа, занимающаяся исследованием Денисовой пещеры на Алтае, обнаружила удивительные артефакты, среди которых выделяется необычная диадема, датированная примерно 40 тысячами лет.

В Денисовой пещере нашли уникальную диадему возрастом более 40 тысяч лет
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По данным ТАСС, особый интерес вызывает материал, из которого изготовлена эта диадема. Эксперты установили, что она выполнена из трубчатой кости крупного млекопитающего. Кроме того, в этой местности были обнаружены другие украшения, такие как бусы и подвески, изготовленные из камня, раковин, зубов и костей.

Эти артефакты стали важным звеном в понимании образа жизни и культуры древних жителей Алтая. Археологи утверждают, что такие находки позволяют им воссоздавать повседневную жизнь и мастерство создания уникальных предметов древних людей.

Эти открытия играют ключевую роль в раскрывании обычаев и традиций древности. Они предоставляют ценную информацию, помогающую нам ближе понять, какие материалы использовали древние люди для создания своих украшений, и какими навыками и технологиями они обладали.

Эти археологические находки продолжают освещать древнюю историю и культуру Алтая, предоставляя новые загадки для изучения истории человечества на этой территории.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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