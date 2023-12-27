В Денисовой пещере нашли уникальную диадему возрастом более 40 тысяч лет

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологическая группа, занимающаяся исследованием Денисовой пещеры на Алтае, обнаружила удивительные артефакты, среди которых выделяется необычная диадема, датированная примерно 40 тысячами лет.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По данным ТАСС, особый интерес вызывает материал, из которого изготовлена эта диадема. Эксперты установили, что она выполнена из трубчатой кости крупного млекопитающего. Кроме того, в этой местности были обнаружены другие украшения, такие как бусы и подвески, изготовленные из камня, раковин, зубов и костей.

Эти артефакты стали важным звеном в понимании образа жизни и культуры древних жителей Алтая. Археологи утверждают, что такие находки позволяют им воссоздавать повседневную жизнь и мастерство создания уникальных предметов древних людей.

Эти открытия играют ключевую роль в раскрывании обычаев и традиций древности. Они предоставляют ценную информацию, помогающую нам ближе понять, какие материалы использовали древние люди для создания своих украшений, и какими навыками и технологиями они обладали.

Эти археологические находки продолжают освещать древнюю историю и культуру Алтая, предоставляя новые загадки для изучения истории человечества на этой территории.