Интегратор и разработчик сервисов и решений в области инфобезопасности Innostage дал прогноз по росту рынка в России в 2023 году. Речь идёт о том, что показатель вырастет на 40%. Его объем достигнет 297 млрд руб. Он будет выше, чем в 2023 году. Информацию приводит CNews.
Аналитики Innostage выделили шесть главных тенденций, повлиявших на развитие рынка кибербезопасности: большое число угроз для КИИ, рост количество и интенсивности атак на объекты КИИ.
Отмечается, что в 2023 году были зафиксированы значительно более сложные схемы кибератак. Речь идёт о нападениях хакерских группировок. Их действия тщательно спланированы. Экстренно выстраивать защиту ИТ-периметра стал малый бизнес.
Кроме того, отмечается, что в 2023 г. появилось сразу несколько нормативно-правовых актов, повышающих ответственность компаний за обеспечение инфобезопасности, которые предъявляют требования к переходу субъектов КИИ на отечественные IT-решения. В 2023 году осознали необходимость создания единых принципов проектирования архитектуры в сфере инфобезопасности.
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