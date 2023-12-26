Библейская история о "разделении" Красного моря получила научное объяснение

Ученые из Университета Лестера представили новую гипотезу, которая, возможно, научно объясняет легендарное "разделение" Красного моря, описанное в книге Исход Ветхого Завета. Исследование было опубликовано на портале JIST.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно первоисточнику, Моисей раздвинул воды моря, чтобы евреи могли избежать войск фараона. Ученые описали четыре природных явления, которые, по их мнению, могли бы научно объяснить это событие.

Одно из предложенных объяснений включает в себя сильный и устойчивый ветер, который снизил уровень воды в одном регионе, заставив воду накопиться в другом. Это явление может продолжаться длительное время при значительной скорости ветра и ранее наблюдалось в природе.

Другой вариант предполагает, что более сильные, чем обычно, весенние приливы в сочетании с ветреной погодой могли создать проход. Суэцкий залив характеризуется серьезными приливными колебаниями и, вероятно, мог послужить местом переправы Моисея.

Третье природное явление, объясняющее библейскую историю с научной точки зрения, - это приливной резонанс, возникающий при сильном воздействии внешних сил, например, сильном ветре, что приводит к экстремальному отливу, обнажая большой участок морского дна.

Волны Россби, вызванные вращением планеты и перемещающие огромные объемы воды в океанах, также были предложены как возможное объяснение. Из-за них прилив мог отступить на необычно большое расстояние, оставляя мелководье или сушу.

Каждый из этих гипотетических сценариев требует специфических условий, однако они представляют собой природные явления. Исследование подчеркивает важность исследований в поиске научных объяснений для исторических и религиозных событий.