Эксперт Есина назвала четыре экологические проблемы России

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Отношение человека к природе обычно носит потребительский характер: мы берем из нее все необходимое, но редко что-то возвращаем взамен. Такой подход становится причиной возникновения экологических проблем. Тем не менее, у нас есть возможность изменить ситуацию.

Фото: TG-канал Геннадия Труханова

Генеральный директор ООО "Центр системных исследований" и эколог Елена Есина, в эксклюзивном интервью RuNews24. ru, выделила четыре основные экологические проблемы в нашей стране, а также предложила решения для их преодоления.

Первым указанным Есиной вопросом является загрязнение воздуха. Она отмечает, что многие города России сталкиваются с высоким уровнем вредных веществ в воздухе, особенно из-за промышленной деятельности. Решением этой проблемы, по мнению эксперта, является улучшение экологической эффективности предприятий и разнообразие источников энергии.

Вторая проблема, по словам Есиной, — загрязнение водных ресурсов. Реки, озера и водохранилища страдают от стоков промышленности и бытовых отходов, а также от использования пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве. Для решения этой проблемы требуется внедрение современных систем очистки и ужесточение контроля над обращением отходов.

Третьей экологической проблемой, выделенной экспертом, является деградация почв. Массовое использование химических удобрений, пестицидов, неправильное использование земли и вырубка лесов приводят к ухудшению почвенного покрова. Для решения этой проблемы необходимо разработать устойчивые методы сельского хозяйства и программы по охране лесов.

Четвертой проблемой, в масштабе всей страны, является проблема утилизации отходов. Есина подчеркивает актуальность вопроса переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. Эффективные механизмы сортировки, переработки и стимулирование производства товаров из вторичного сырья могут способствовать решению этой проблемы.

Есина утверждает, что все эти проблемы имеют решения, но требуется комплексный подход, включая сотрудничество между государством, бизнесом и обществом, а также принятие соответствующих законодательных мер. Она также подчеркивает необходимость проведения экологической экспертизы проектов и разработки инновационных решений в области устойчивого развития.