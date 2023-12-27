В США среди оленей распространяется опасный для человека "зомби-вирус"

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В США среди оленей распространяется "зомби-вирус" с высокой смертностью, вызывающий болезнь хронического истощения (CWD).

Фото: openverse by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вирус, подобный коровьему бешенству, вызывает дегенеративные изменения в головном мозге и нервной системе, проявляясь у оленей с повышенным слюноотделением, вялостью и потерей массы. Это явление стало объектом беспокойства не только охотников, но и научного сообщества.

Один из случаев CWD обнаружен в Йеллоустоунском национальном парке, подтверждая наличие этого инфекционного заболевания в известных заповедниках США. Болезнь вызывается прионами, особенными инфекционными патогенами, и ее течение невозможно остановить известными методами. Ученые выражают опасения, что вирус может мутировать, представляя угрозу для людей, сообщает The Guardian.

Особенно тревожным является факт заражения окружающей среды, так как патоген устойчив к дезинфекции, радиации и высоким температурам. Это создает серьезные вызовы для контроля и предотвращения распространения вируса. Врачи и ученые все больше беспокоятся, что CWD может обрести способность поражать человека, подчеркивая необходимость дополнительных исследований и мер по предотвращению потенциальной угрозы для общества.