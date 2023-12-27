Ученые обнаружили тонны метана в недрах Арктики

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, занимающиеся проблемой изменения климата, уделяют все больше внимания содержанию метана в атмосфере, помимо концентрации углекислого газа. Недавние исследования геологов на Шпицбергене выявили тревожные результаты, указывающие на опасность, связанную с таянием вечной мерзлоты.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Более 500 скважин в районе Лонгйирпа были пробурены учеными, целью которых было изучение глубины вечной мерзлоты и мониторинг ее изменений. С использованием специальных приборов для обнаружения взрывоопасного уровня метана, ученые выявили наличие значительных запасов этого газа на дне вечной мерзлоты, находя его по характерному бурлящему звуку.

Это открытие объясняется волнистой структурой донного основания мерзлоты, создающей условия для накопления метана и его заключения в ловушки. Специалисты предполагают, что в недрах Арктики может храниться более триллиона тонн метана, который пока удерживается уровнем мерзлоты, сообщает PlanetToday.

Однако, с учетом быстрого прогрева Арктики, ученые выражают тревогу. Таяние морских льдов и мерзлоты уже вызывает активацию древних бактерий и вирусов, представляя опасность для человека, не имеющего к ним иммунитета. Сейчас к этой угрозе добавляется потенциальная климатическая бомба в виде метана, который может выброситься в атмосферу, усиливая проблемы изменения климата.