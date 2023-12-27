Российские специалисты создали сайт знакомств для научных сотрудников

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационное веб-приложение, направленное на улучшение профессиональных контактов в научном сообществе.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приложение основано на технологиях искусственного интеллекта и предназначено для поиска научных руководителей, коллег для совместной работы и оппонентов при защите диссертации.

Согласно информации пресс-службы университета, научное сообщество часто является закрытым, и найти подходящих партнеров может быть трудно. Разработанная система специалистов ПНИПУ использует искусственный интеллект для анализа и сравнения публикаций, книг и материалов конференций по ключевым словам. Она также учитывает анкоры и ссылки, определяя степень близости темы к запросу пользователя, сообщает PlanetToday.

При нахождении необходимой информации приложение предоставляет рекомендации о контактах с потенциальными коллегами. База данных включает более 500 вузов и научных организаций России, с планами на расширение данных об ученых и организациях других стран. Система будет включать открытую и закрытую части, последняя предоставит дополнительные функции, такие как построение карты компетенций ученых и вузов, гибкая система фильтров и другие уникальные опции. Подобных решений нет не только в России, но и в мире.