Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарколог предупредил об опасности народных методов лечения похмелья
"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода
Храмы и соборы Нижнего Новгорода: знаковые места духовности
Постепенный ремонт: как обновить квартиру
Макговерн: США могут передать Украине ядерную бомбу
Названы способы выстраивания гармоничных отношений со спортом
Когда страхование банковского вклада оказывается фиктивным
Что такое кушон и как им пользоваться - советы экспертов
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель

Российские специалисты создали сайт знакомств для научных сотрудников

1:31
Наука

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационное веб-приложение, направленное на улучшение профессиональных контактов в научном сообществе.

Российские специалисты создали сайт знакомств для научных сотрудников
Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приложение основано на технологиях искусственного интеллекта и предназначено для поиска научных руководителей, коллег для совместной работы и оппонентов при защите диссертации.

Согласно информации пресс-службы университета, научное сообщество часто является закрытым, и найти подходящих партнеров может быть трудно. Разработанная система специалистов ПНИПУ использует искусственный интеллект для анализа и сравнения публикаций, книг и материалов конференций по ключевым словам. Она также учитывает анкоры и ссылки, определяя степень близости темы к запросу пользователя, сообщает PlanetToday.

При нахождении необходимой информации приложение предоставляет рекомендации о контактах с потенциальными коллегами. База данных включает более 500 вузов и научных организаций России, с планами на расширение данных об ученых и организациях других стран. Система будет включать открытую и закрытую части, последняя предоставит дополнительные функции, такие как построение карты компетенций ученых и вузов, гибкая система фильтров и другие уникальные опции. Подобных решений нет не только в России, но и в мире.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Последние материалы
Нарколог предупредил об опасности народных методов лечения похмелья
Российские специалисты создали сайт знакомств для научных сотрудников
"Чебурашка" готовится к выходу новогоднего специального эпизода
Храмы и соборы Нижнего Новгорода: знаковые места духовности
Постепенный ремонт: как обновить квартиру
Макговерн: США могут передать Украине ядерную бомбу
Названы способы выстраивания гармоничных отношений со спортом
Когда страхование банковского вклада оказывается фиктивным
Что такое кушон и как им пользоваться - советы экспертов
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников