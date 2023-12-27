Российские ученые обнаружили частицы серебра в картофеле

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальные свойства картофеля, обсуждаемые в различных контекстах, вновь привлекли внимание благодаря исследованию сибирских ученых.

Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Международная группа, включая представителей Тюменского медицинского университета, выделила наночастицы серебра из водного экстракта картофельной кожуры. Эксперты отмечают, что белый картофель, особенно его кожура, содержит драгоценный металл с выраженными антимикробными свойствами.

Серебряные наночастицы, полученные биологическим способом, оказались не только экологически чистыми, но и способными выводить токсины из клеток. Подчеркивается важность минимальной термической обработки картошки для сохранения ее полезных свойств, сообщает PlanetToday.

Ученые выражают надежду на использование этих наночастиц в медицине и других областях, что может открыть новые перспективы в применении обычного овоща в пользу здоровья и экологии.