В США изобрели вибрирующую таблетку для похудения

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Массачусетского технологического института совместно с гастроэнтерологами из Женской больницы Бригама при Гарвардской медицинской школе в США изобрели вибрирующую таблетку для похудения, обманывающую желудок ложным чувством сытости.

Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Ожирение — настоящий бич современной цивилизации. Лечить его фармакологически — небезвредно, а силы воли для борьбы с лишним весом хватает далеко не всем. Американские изобретатели предложили эффективную и, судя по опытам на свиньях, сравнительно безопасную альтернативу.

Биоэлектронная капсула размером 31 на 10 миллиметров содержит серебряно-оксидный элемент питания и крохотный моторчик.

Её проглатывают, в желудке растворяется желатиновая оболочка, цепь замыкается, и устройство начинает вибрировать. Механическая стимуляция воспринимается нервными окончаниями в стенках органа как его растяжение, давая ложное чувство сытости.

Таблетка вибрирует около 40 минут — этого достаточно, потому что приём пищи обычно занимает от 20 до 30 минут, а первичное перемешивание содержимого желудка происходит примерно за час, — и выходит естественным путём спустя четыре дня.

Надёжность устройства проверили, надолго погружая его в подогретый желудочный и кишечный сок — оно включалось и выполняло свою функцию, при этом корпус оставался целым и не окислялся.

Виброкапсулу испытали на свиньях, потому что их пищеварительный тракт анатомически больше всего похож на человеческий. Обман свиного желудка удался: работа устройства воспринималась организмом как приём пищи, в чём исследователи убедились, измеряя уровень "гормонов голода" инсулина и грелина, а также электрическую активность блуждающего нерва.

Подопытные хрюшки ели на 40% меньше своих контрольных собратьев и были не такими бойкими после обеда. Побочных эффектов вроде рвоты или диареи не наблюдалось.

До экспериментов на людях пока далеко. Создатели электронной таблетки для похудения не берутся делать оптимистичных прогнозов на предмет успеха их изобретения — предстоят ещё долгие и дорогостоящие испытания.

Таблетка для похудения