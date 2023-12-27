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Ученые предупредили о превращении Земли в "печку" из-за парниковых газов

1:09
Наука

Новое исследование астрономов из Женевского университета и лабораторий CNRS предупреждает о том, что безудержный эффект парниковых газов может быть активирован водяным паром, превращая планеты, включая Землю, в горячие, необитаемые объекты.

Ученые предупредили о превращении Земли в "печку" из-за парниковых газов
Фото: Nature by Nature Scince is licensed under Журнал Nature

Исследователи предупреждают, что трансформация климата может изменить облачный покров, атмосферу и структуру планеты, что усложнит предотвращение безудержного эффекта. Особенно тревожно, что это может привести к тому, что планеты станут более похожими на Венеру, удерживая тепло и увеличивая выбросы парниковых газов. Водяной пар выделяется как один из наиболее опасных газов, трудных для контроля при повышении температуры.

Исследование подчеркивает угрозу того, что изменение климата выходит из-под контроля. Несмотря на предложения по сокращению изменения климата, необходимо понимание рисков, связанных с безудержным эффектом парниковых газов, чтобы предотвратить возможные катастрофы, учитывая, что даже экзопланеты могут столкнуться с подобной судьбой.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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