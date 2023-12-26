В далекой вселенной были замечены галактические ветра

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Исследователи впервые заметили массивные звезды, десятикратно превышающие массу Солнца, на ранних стадиях формирования галактик, переживающими взрывной конец, известный как сверхновая. Это захватывающее явление приводит к порождению галактических ветров, играющих важную роль в эволюции звезд и окружающего пространства.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Сверхновые и их эффекты

Массивные звезды проводят большую часть своей жизни, трансформируя водород в гелий в своих ядрах через ядерные реакции. Когда водородное топливо исчерпывается, происходят реакции синтеза с тяжелыми элементами, приводя к формированию железного ядра. В отличие от предыдущих реакций, синтез этого элемента не обеспечивает звезде энергию, что приводит к уменьшению давления и, в конечном итоге, к взрыву ядра. Этот взрыв порождает сверхновую, яркий космический событий.

Галактические ветра: сущность и значение

Сверхновые также порождают галактические ветры - потоки заряженных частиц и газа, выбрасываемые в межзвездное пространство на высоких скоростях. Эти ветры обогащают окружающее пространство элементами, такими как кислород и углерод, необходимыми для звездообразования. Они также влияют на температуру межзвездной среды, регулируя плотность и температуру газа в регионе.

Первое наблюдение и исследование

Команда исследователей под руководством Юченга Го из Лионского центра научных астрофизических исследований впервые наблюдала галактические ветры в большой популяции галактик в далекой Вселенной. Используя прибор MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), установленный на Очень большом телескопе, они смогли преодолеть сложности наблюдения прозрачных газовых ореолов.

Особенности исследования

Исследователи не только обнаружили галактические ветры в более чем ста древних галактиках, но и выяснили, что они имеют форму, напоминающую рожок мороженого. Однако многое остается неизвестным, включая физические свойства, размер и эволюцию этих ветров в различных типах галактик.