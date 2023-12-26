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JAMA Neurology: лекарство для сердца может исказить результат теста на деменцию

1:39
Наука

Энтресто, широко используемое средство для лечения сердечной недостаточности, может исказить результаты анализов на наличие болезни Альцгеймера, согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Neurology.

JAMA Neurology: лекарство для сердца может исказить результат теста на деменцию
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением белка бета-амилоида в головном мозге. Недавно были одобрены лекарства, направленные на снижение этого процесса. Для проведения назначения таких препаратов необходимо подтверждение наличия бета-амилоида в мозге, что часто выполняется с использованием анализа спинномозговой жидкости или ПЭТ-сканирования мозга.

Однако эти методы являются инвазивными, неудобными и дорогостоящими. В связи с этим были предложены менее инвазивные и доступные методы тестирования.

Один из таких тестов на болезнь Альцгеймера основан на измерении соотношения двух различных форм бета-амилоида в плазме крови. В новом исследовании участвовали 92 пациента с сердечной недостаточностью, которые принимали Энтресто с сакубитрилом и валсартаном, либо только валсартан.

Им следили почти год и провели два теста на выявление болезни Альцгеймера. Прием Энтресто приводил к ложноположительным результатам. Около 40% людей с сердечной недостаточностью также сталкиваются с нарушениями памяти и мышления.

Это исследование показывает, что использование рассматриваемого теста на болезнь Альцгеймера может быть непригодным для многих из этих пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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