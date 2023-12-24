Ученые обнаружили пользу регулярной чистки зубов при лечении пневмонии

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Анализ данных, проведенный эпидемиологами из больницы Бригхэма и Женской больницы в Бостоне, выявил связь между чистотой зубов и уровнем заражения пневмонией у госпитализированных пациентов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Исследование включало данные более чем 2700 пациентов из 15 клинических исследований, где проводились ежедневная чистка зубов или использование антисептических ополаскивателей.

Результаты показали, что уровень внутрибольничной пневмонии снижался среди пациентов, поддерживающих ежедневную чистку зубов дважды или более в день. Важность регулярной чистки зубов подчеркивается как дешевый и эффективный способ профилактики внутрибольничных инфекций, особенно у критически больных пациентов.

Однако для госпитализированных пациентов без искусственной вентиляции легких эффект чистки зубов оказался менее заметным, возможно, из-за ограниченного числа исследований в этой группе. Все же результаты подчеркивают важность соблюдения гигиенических процедур у пациентов в больницах для предотвращения инфекций, и, несмотря на противоречивость данных, указывают на положительный эффект чистки зубов на общее здоровье пациентов в больничной среде.