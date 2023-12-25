Ученые сравнили вред организму от разных способов употребления алкоголя

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Заболевания печени развиваются у каждого третьего человека, употребляющего алкоголь в избыточных количествах. Кроме того, существует риск развития сильной психологической зависимости, социальной изоляции и, в крайнем случае, полной утраты человеческого облика.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Возможно ли уменьшить все негативные последствия и наслаждаться умеренным употреблением без угрозы для здоровья? Да, по крайней мере, можно научиться беречь свою печень и снижать риск развития диабета. Как именно следует употреблять алкоголь, чтобы минимизировать вред для себя, выяснили ученые в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона, Королевской бесплатной больницы, Оксфордского университета и Кембриджского университета проанализировали медицинские данные 312 599 взрослых, регулярно потребляющих алкоголь. Они изучили, как различные факторы, такие как генетика, диабет второго типа и образ употребления алкоголя, влияют на развитие цирроза печени.

Участников исследования подразделили на четыре группы. Первая группа употребляла алкоголь в пределах нормы — менее 24 граммов чистого алкоголя в день для женщин и менее 32 граммов для мужчин.

Таких людей оказалось примерно 20%. Во второй группе доза была немного выше нормы (24–48 граммов и 32–64 грамма соответственно), и в этом диапазоне употребляли алкоголь 42% участников. Третья группа состояла из людей с алкогольной зависимостью (48–72 грамма и 64–96 граммов), и их было 23%, а четвертая группа включала сильных пьющих (более 72 граммов для женщин и более 96 граммов для мужчин), и на них пришлось 15%.