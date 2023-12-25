Американские ученые нашли путь к термоядерной энергии

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Национального центра ядерных исследований при Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в Калифорнии продвинулись еще на один шаг в направлении освоения энергии ядерного синтеза, что в перспективе может стать источником почти неограниченной чистой энергии.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Год назад ученым удалось провести ядерную реакцию, в результате которой высвободилось больше энергии, чем было затрачено в процессе, известном как "возбуждение". Теперь сотрудники LLNL утверждают, что им удалось повторить "возбуждение" как минимум три раза.

В эксперименте с капсулой топлива, размер которой не превышает горошину перца, было использовано 200 лазеров. Полученные результаты явно демонстрируют, что ядерный синтез способен порождать энергию.

"Это предоставляет ученым ценную информацию для решения следующей задачи — как максимизировать полученную энергию", — отметил исследователь из Центра инерционного ядерного синтеза Имперского колледжа Лондона Брайан Аппельби.