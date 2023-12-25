Ученые выявили самый ранний маркер старения мозга

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Первыми признаками старения головного мозга, согласно исследованию ученых из Института биоорганической химии РАН, оказались астроциты, а не нейроны. Эксперты обнаружили, что процессы нейродегенерации при развитии деменции или болезни Альцгеймера почти не влияют на функционирование нейронов до самых последних стадий заболевания.

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Нарушения их работы обычно становятся заметными лишь на поздних этапах, когда изменения уже необратимы и сопровождаются резким снижением когнитивных функций.

Группа ученых из ИБХ РАН и биофакультета МГУ имени Ломоносова выявила ранний маркер старения мозга - астроциты, клетки, отвечающие за питание и очистку нейронов. Изучив астроциты умерших людей в возрасте от 22 до 72 лет, ученые отметили, что у людей старшей возрастной группы эти клетки имеют короткие и толстые отростки с меньшим числом концевых выростов.

С возрастом также меняется состав белков в этих "метаболических" клетках, что, как показывают исследования, может привести к ухудшению их функций, даже если нейроны продолжают работать хорошо. Интересно, что ученые выявили изменения в состоянии астроцитов уже после 50 лет.

Исследователи считают, что астроциты, а также другие компоненты межклеточной среды мозга, подверженные изменениям с возрастом, должны быть приоритетом для будущих исследований. Это необходимо для разработки терапевтических стратегий и методов профилактики нейродегенеративных заболеваний.