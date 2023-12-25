Ученые выявили самый ранний маркер старения мозга

Первыми признаками старения головного мозга, согласно исследованию ученых из Института биоорганической химии РАН, оказались астроциты, а не нейроны. Эксперты обнаружили, что процессы нейродегенерации при развитии деменции или болезни Альцгеймера почти не влияют на функционирование нейронов до самых последних стадий заболевания.
Нарушения их работы обычно становятся заметными лишь на поздних этапах, когда изменения уже необратимы и сопровождаются резким снижением когнитивных функций.
Группа ученых из ИБХ РАН и биофакультета МГУ имени Ломоносова выявила ранний маркер старения мозга - астроциты, клетки, отвечающие за питание и очистку нейронов. Изучив астроциты умерших людей в возрасте от 22 до 72 лет, ученые отметили, что у людей старшей возрастной группы эти клетки имеют короткие и толстые отростки с меньшим числом концевых выростов.
С возрастом также меняется состав белков в этих "метаболических" клетках, что, как показывают исследования, может привести к ухудшению их функций, даже если нейроны продолжают работать хорошо. Интересно, что ученые выявили изменения в состоянии астроцитов уже после 50 лет.
Исследователи считают, что астроциты, а также другие компоненты межклеточной среды мозга, подверженные изменениям с возрастом, должны быть приоритетом для будущих исследований. Это необходимо для разработки терапевтических стратегий и методов профилактики нейродегенеративных заболеваний.
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