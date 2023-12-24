Ученые обнаружили пользу трехминутных упражнений под ритмичную музыку для мозга

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Ученые из Университета Цукубы провели исследование, в результате которого было установлено, что низкоинтенсивные физические тренировки, сопровождаемые ритмичной музыкой, способствуют улучшению исполнительных функций мозга, таких как внимание, память и мышление.

Фото: Fotolia by Lev Dolgatsjov

Предыдущие научные исследования показали, что люди, обладающие высокой чувствительностью к ритмичной музыке, особенно к грув-музыке, могут улучшить работу префронтальной коры, просто слушая такую музыку. В данной работе ученые выяснили, что сочетание музыки и физических упражнений может усилить этот эффект.

В ходе эксперимента 48 здоровых участников в возрасте от 18 до 26 лет выполняли трехминутные аэробные упражнения с очень низкой интенсивностью под ритмичную музыку. У тех участников, которые отметили, что их тела реагируют на ритм музыки во время упражнений с эмоциональным возбуждением, было замечено увеличение активности левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга. Эта область отвечает за исполнительные функции, такие как внимание, память и мышление. Эти способности позволяют эффективно планировать действия и концентрировать внимание на необходимых объектах.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Neuroscience, могут послужить основой для разработки приятных, легких и эффективных упражнений, направленных на улучшение работы мозга.