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Ученые обнаружили опасные токсины в живых новогодних елках

1:28
Наука

Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) провели анализ воздействия летучих органических соединений (ЛОС), выбрасываемых новогодними елками, на воздух в доме. Исследование, опубликованное в журнале Indoor Environments (IE), выявило, что определенные вещества, выделяемые растениями, могут превращаться в токсичные соединения.

Ученые обнаружили опасные токсины в живых новогодних елках
Фото: Openverse by wolfsavard is licensed under CC BY 2.0

Свежий аромат хвойных деревьев связан с монотерпенами, которые также присутствуют в освежителях воздуха, свечах и средствах личной гигиены. Исследование с использованием пихты Дугласа показало, что монотерпены взаимодействуют с озоном, образующимся в воздухе под воздействием ультрафиолетового излучения. Это приводит к образованию токсичных продуктов, таких как формальдегид.

Эксперимент также выявил, что концентрация монотерпенов снижается со временем, а уровень формальдегида увеличивается. Однако ученые уверяют, что для большинства людей нет риска, поскольку концентрация формальдегида оказалась ниже средней для жилых помещений, сообщает "Газета.Ru".

Исследование подчеркивает, что большинство монотерпенов выделяется в первые три дня после срубки елки. Рекомендуется предварительно выставить купленное дерево на балконе или в гараже на три дня перед установкой в доме, чтобы уменьшить количество выброшенных ЛОС.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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