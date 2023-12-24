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Ученые обнаружили склонность маленьких детей доверять людям, а не роботам

1:32
Наука

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна провели исследование по восприятию информации детьми младшего возраста (3-5 лет) от взрослых и роботов с искусственным интеллектом. В эксперименте использовали воспитанников нескольких сингапурских дошкольных учреждений, сравнив восприятие информации от преподавателя и гуманоидного робота от компании SoftBank Robotics.

Ученые обнаружили склонность маленьких детей доверять людям, а не роботам
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Исследование включало предоставление точных и неточных определений простых объектов, таких как мяч и книга. После этого детей опросили, кому они больше доверяют — учителю или роботу. Результаты показали, что даже при неверных определениях предметов дети чаще выбирали доверие к человеку.

Соавтор исследования Ли Сяоцянь, отметила, что дети доверяют не только тем, кто учит их называть предметы, но и тем, на кого можно было полагаться в прошлом. Эта избирательность в социальном обучении, по ее мнению, отражает растущее понимание детьми того, что считается надежным источником информации.

Исследование имеет значение для области педагогики, где роботы и цифровые образовательные инструменты становятся все более распространенными, сообщает "Газета.Ru". Ученые подчеркнули, что, несмотря на то, что современные дети изначально могут не доверять роботам, более тесное взаимодействие с ними может изменить их восприятие, делая роботов более привлекательными источниками знаний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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