Врач Соломатина назвала пять групп продуктов, которые вредят мозгу

Врач-диетолог Елена Соломатина выявила в России пять категорий продуктов, наносящих вред мозгу.
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На первом месте расположен алкоголь, который, по мнению Соломатиной, представляет собой основного врага для здоровья мозга. Этот напиток инициирует необратимые процессы в организме человека, приводя к безвозвратной гибели части клеток головного мозга, как подчеркнула эксперт.
На втором месте оказались сладости, которые спровоцировать повышение уровня сахара в крови. По словам Елены Соломатиной, употребление сладких продуктов приводит к разрушению сосудов.
На третьем месте в рейтинге опасных продуктов оказались трансжиры и фастфуд. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в них, могут нарушить проницаемость клеток мозга, что, в свою очередь, вызывает ускоренное старение, воспаление и окислительный стресс. Постоянное употребление фастфуда может вызвать головокружения и затруднение концентрации внимания.
На четвертом месте по опасности находятся продукты с высоким гликемическим индексом, способствующие быстрому изменению уровня сахара в крови.
В ТОП-5 продуктов, вредных для мозга, также попало подсолнечное масло.
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