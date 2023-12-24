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Терапевт Зацепина рассказала, как распознать скрытые заболевания

1:33
Наука

Специалист по терапии из московской клиники "Промед" Елена Зацепина поделилась полезными советами по ранней диагностике скрытых заболеваний. Своевременное выявление заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении и предотвращении возможных осложнений.

Терапевт Зацепина рассказала, как распознать скрытые заболевания
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кровь отражает общее состояние организма. Комплексный анализ крови позволяет выявить анемию, воспалительные процессы, а также расстройства работы печени, почек и другие скрытые заболевания. Ультразвуковое исследование представляет собой неинвазивный метод для оценки внутренних органов, включая печень, желчный пузырь, почки и другие. Этот метод помогает выявить различные заболевания. Компьютерная томография, более точный метод диагностики, предоставляет трехмерное изображение органов и тканей, выявляя опухоли, воспаления и другие патологии.

Электрокардиография (ЭКГ) является неотъемлемой частью диагностики сердечно-сосудистой системы, позволяя выявить аритмии и другие проблемы с сердцем. Эндоскопия дает врачам возможность прямо визуализировать внутренние органы, выявляя опухоли, язвы и другие изменения.

Регулярные медицинские проверки для выявления скрытых заболеваний помогают поддерживать здоровье и повышают шансы на полное восстановление. Важно следовать рекомендациям врача и проходить профилактические обследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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