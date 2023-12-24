Терапевт Зацепина рассказала, как распознать скрытые заболевания

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалист по терапии из московской клиники "Промед" Елена Зацепина поделилась полезными советами по ранней диагностике скрытых заболеваний. Своевременное выявление заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении и предотвращении возможных осложнений.

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Кровь отражает общее состояние организма. Комплексный анализ крови позволяет выявить анемию, воспалительные процессы, а также расстройства работы печени, почек и другие скрытые заболевания. Ультразвуковое исследование представляет собой неинвазивный метод для оценки внутренних органов, включая печень, желчный пузырь, почки и другие. Этот метод помогает выявить различные заболевания. Компьютерная томография, более точный метод диагностики, предоставляет трехмерное изображение органов и тканей, выявляя опухоли, воспаления и другие патологии.

Электрокардиография (ЭКГ) является неотъемлемой частью диагностики сердечно-сосудистой системы, позволяя выявить аритмии и другие проблемы с сердцем. Эндоскопия дает врачам возможность прямо визуализировать внутренние органы, выявляя опухоли, язвы и другие изменения.

Регулярные медицинские проверки для выявления скрытых заболеваний помогают поддерживать здоровье и повышают шансы на полное восстановление. Важно следовать рекомендациям врача и проходить профилактические обследования.