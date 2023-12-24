Ученые нашли доказательство колебания в 8,5 лет в ядре внутри Земли

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские геологи из Уханя обнаружили, что внутреннее ядро Земли проявляет необычные колебания уже в течение 8,5 лет.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Исследования показали, что эти колебания происходят с определенной периодичностью, что может в конечном итоге привести к серьезным изменениям на планете Земля. Например, продолжительность дня не остается постоянной из-за этого явления, и ученые начали измерять каждый сигнал, свидетельствующий о переменных внутри ядра Земли.

Оказалось, что само ядро наклонено на 0,17 градуса относительно мантии, что приводит к тому, что оси вращения не совпадают, и происходят колебания примерно раз в 8,5 лет.

Кроме того, специалисты обратили внимание на изменения в плотности между границами ядра, оказывающие существенное воздействие на формирование магнитного поля Земли. Полученные данные помогут ученым ответить на другие важные вопросы, связанные с этой темой.