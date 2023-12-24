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Ученые назвали легкий способ улучшить работу мозга

1:22
Наука

Тренировки низкой интенсивности, сопровождаемые ритмичной музыкой, способны повысить когнитивные функции и улучшить память. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукуба в Японии.

Ученые назвали легкий способ улучшить работу мозга
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Недавно было доказано, что люди, обладающие высокой чувствительностью к танцевальной музыке, могут улучшить активность префронтальной коры мозга. Теперь исследователи выяснили, что специальные физические упражнения могут усилить этот эффект. Эксперимент включал участие почти 50 человек в возрасте от 18 до 26 лет, выполнявших трехминутные упражнения под музыкальное сопровождение.

Ученые выявили, что те, чьи тела реагировали на ритм, одновременно подвергались эмоциональному воздействию. У этой группы наблюдалась повышенная активность левой дорсолатеральной префронтальной коры мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience.

Эта область мозга отвечает за мышление и память, что позволяет человеку разрабатывать планы для достижения целей и сосредотачивать внимание на конкретных задачах. Ученые полагают, что их открытия могут способствовать разработке легких и приятных упражнений, способных улучшить когнитивные функции человеческого мозга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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