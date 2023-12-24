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ScienceDirect: у берегов Австралии нашли аналог Атлантиды

1:28
Наука

Австралийские археологи сообщили о поразительном открытии: у берегов Зелёного континента они обнаружили огромный затопленный город, в котором когда-то обитало сотни тысяч человек.

ScienceDirect: у берегов Австралии нашли аналог Атлантиды
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Этот потопленный город, называемый археологами "Атлантидой", находится на северо-западном австралийском шельфе. Предполагается, что территория этого шельфа ранее являлась частью древнего материка Сахул, который отделился от суперконтинента Гондвана и образовал уникальную экосистему.

Сахул изначально объединял Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, но постепенно ушел под воду, оставив лишь перешейк размером больше Великобритании, соединявший Австралию и Новую Гвинею.

Остатки этой австралийской "Атлантиды" успешно сохранились в глубинах морей, где ученые обнаружили множество разнообразных артефактов.

Археологи ранее считали, что континентальные шельфы предоставляют отличные возможности для научных открытий, связанных с историей человеческих обществ. Планы исследователей включают более интенсивную работу на Сахуле с целью подробного изучения истории развития ранее неизвестной цивилизации.

В исследовании подчеркивается, что активизация подводной археологии в Австралии содействует более глубокому пониманию влияния ранних миграций и изменений климата на человеческую популяцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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