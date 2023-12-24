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Ученые нашли "бота смерти" с ИИ, предсказывающий дату смерти

1:27
Наука

В свежем исследовании, опубликованном в Nature Computational Science, группа ученых из США, Дании и Швейцарии представила нейросеть, способную прогнозировать дату смерти человека с высокой точностью.

Ученые нашли "бота смерти" с ИИ, предсказывающий дату смерти
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Применяя обучение на данных о здоровье и трудовой занятости шести миллионов датчан, искусственный интеллект, получивший название life2vec, достиг точности прогноза на уровне 79%.

Нейросеть выделила определенные взаимосвязи между различными параметрами и освоила искусство предсказывать продолжительность жизни. Ученые акцентируют внимание не только на самом прогнозе, но и на аспектах данных, позволяющих модели давать такие точные ответы.

Тем не менее исследователи также признают неотложную необходимость проведения дополнительных исследований в области этики использования подобных прогнозов. Нельзя пренебрегать вопросами оценки рисков и предотвращения нежелательных событий на основе данных, полученных искусственным интеллектом.

Это исследование – еще один пример того, как искусственный интеллект внедряется в различные сферы нашей жизни. Нейросети продолжают развиваться, демонстрируя потенциал в предсказании и анализе разнообразных явлений. Возможно, со временем мы узнаем больше о природе жизни и смерти благодаря этим технологиям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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