Ученые нашли "бота смерти" с ИИ, предсказывающий дату смерти

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В свежем исследовании, опубликованном в Nature Computational Science, группа ученых из США, Дании и Швейцарии представила нейросеть, способную прогнозировать дату смерти человека с высокой точностью.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Применяя обучение на данных о здоровье и трудовой занятости шести миллионов датчан, искусственный интеллект, получивший название life2vec, достиг точности прогноза на уровне 79%.

Нейросеть выделила определенные взаимосвязи между различными параметрами и освоила искусство предсказывать продолжительность жизни. Ученые акцентируют внимание не только на самом прогнозе, но и на аспектах данных, позволяющих модели давать такие точные ответы.

Тем не менее исследователи также признают неотложную необходимость проведения дополнительных исследований в области этики использования подобных прогнозов. Нельзя пренебрегать вопросами оценки рисков и предотвращения нежелательных событий на основе данных, полученных искусственным интеллектом.

Это исследование – еще один пример того, как искусственный интеллект внедряется в различные сферы нашей жизни. Нейросети продолжают развиваться, демонстрируя потенциал в предсказании и анализе разнообразных явлений. Возможно, со временем мы узнаем больше о природе жизни и смерти благодаря этим технологиям.