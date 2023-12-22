Чтобы выбрать качественный ноутбук, сперва нужно определиться с задачами, которые будут решаться на устройстве, рассказал читателям Pravda.Ru директор по продукту "Инферит Облако" Виталий Ранн.
"Требования со стороны менеджера будут сильно отличаться от тех, что ставит перед ноутбуком, например, дизайнер. Для менеджера важны отказоустойчивость устройства и заряд батарей: постоянно совершая поездки, можно однажды обнаружить, что ноутбук работает без розетки всего три часа. Для дизайнера больше важны производительность устройства и то, насколько у него хватает GPU для обработки сложных рендеров. Разработчик же скорее ищет компромисс между ценой, CPU/RAM и скоростью дисков, так как все известные SDK/IDE потребляют очень много оперативной памяти", — рассказывает читателям эксперт.
В любом игровом же ноутбуке фокус будет отдаваться экрану и его матрице, а также производительности GPU: ведь странно играть в 2/4k игры на матрице, не поддерживающей такое разрешение. Нужно понимать, что система охлаждения в этом случае будет также ключевым вопросом. Неоднократно наблюдал, как ноутбук начинает "взлетать" при FPS больше 60.
Если вы покупаете ноутбук маме или тёще, ищите бюджетный вариант с относительно высокими показателями производительности железа — даже на любой современный браузер требуется минимум 8 Гб оперативной памяти. И помните, что они будут хранить много праздничных картинок на все случаи жизни. Если выбираете для себя — смотрите на производительность, отказоустойчивость, изучите отзывы пользователей.
Сегодня все стараются выносить с ноутбуков все производительные приложения и задачи в облако, так как любой ресурс портативного устройства значительно ограничен по сравнению с многоядерными мощностями облака. Мы следуем этому тренду и делаем облако для высоконагруженных приложений, чтобы ваш ноутбук не перегревался и предоставлял локально столько мощности, сколько вам нужно будет даже с заделом на большую производительность, отмечает эксперт.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.