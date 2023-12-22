Эксперт рассказал, как выбрать качественный ноутбук

Чтобы выбрать качественный ноутбук, сперва нужно определиться с задачами, которые будут решаться на устройстве, рассказал читателям Pravda.Ru директор по продукту "Инферит Облако" Виталий Ранн.

Фото: filemagz.com

"Требования со стороны менеджера будут сильно отличаться от тех, что ставит перед ноутбуком, например, дизайнер. Для менеджера важны отказоустойчивость устройства и заряд батарей: постоянно совершая поездки, можно однажды обнаружить, что ноутбук работает без розетки всего три часа. Для дизайнера больше важны производительность устройства и то, насколько у него хватает GPU для обработки сложных рендеров. Разработчик же скорее ищет компромисс между ценой, CPU/RAM и скоростью дисков, так как все известные SDK/IDE потребляют очень много оперативной памяти", — рассказывает читателям эксперт.

В любом игровом же ноутбуке фокус будет отдаваться экрану и его матрице, а также производительности GPU: ведь странно играть в 2/4k игры на матрице, не поддерживающей такое разрешение. Нужно понимать, что система охлаждения в этом случае будет также ключевым вопросом. Неоднократно наблюдал, как ноутбук начинает "взлетать" при FPS больше 60.

Если вы покупаете ноутбук маме или тёще, ищите бюджетный вариант с относительно высокими показателями производительности железа — даже на любой современный браузер требуется минимум 8 Гб оперативной памяти. И помните, что они будут хранить много праздничных картинок на все случаи жизни. Если выбираете для себя — смотрите на производительность, отказоустойчивость, изучите отзывы пользователей.

Сегодня все стараются выносить с ноутбуков все производительные приложения и задачи в облако, так как любой ресурс портативного устройства значительно ограничен по сравнению с многоядерными мощностями облака. Мы следуем этому тренду и делаем облако для высоконагруженных приложений, чтобы ваш ноутбук не перегревался и предоставлял локально столько мощности, сколько вам нужно будет даже с заделом на большую производительность, отмечает эксперт.