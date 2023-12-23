В китайской гробнице были найдены древние таблицы умножения

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В мавзолее в центральном Китае были обнаружены несколько древних письменных формул умножения, предположительно датируемых более 2300 летней давностью. В ходе раскопок Циньцзяцзуй в провинции Хубэй археологи обнаружили полоски бамбука с математическими таблицами.

Фото: Universität Wien by EC Köhler

Национальное управление культурного наследия Китая объявило об этом на пресс-конференции, утверждая, что находки произошли в гробнице, относящейся к периоду Воюющих царств, характеризовавшемуся конфликтом между семью враждующими государствами.

По словам Ян Кайюна из музея Цзинчжоу, гробница M1093, вероятно, относится к правлению короля Чу Сюаня или короля Чу Вэя в период с 369 по 329 год до нашей эры. Бамбуковые листы, найденные в этой гробнице, представляют собой древние записи, написанные на самом популярном материале для письма того времени. Они имели ширину всего один-два сантиметра и длину несколько дюймов.

Согласно Национальному управлению культурного наследия, гробница M1093 содержит наибольшее количество бамбуковых листов с математическими таблицами. Общее количество обнаруженных бамбуковых пластинок составляет 3910, и ожидается, что еще 1200-1500 листов можно объединить, образуя примерно 30 000 слов.

Эти находки включают различные темы, такие как Шесть искусств, стрельба из лука, верховая езда, каллиграфия, музыка, ритуальная практика и математика.

На одной из полосок обнаружены формулы умножения и самый древний известный пример алгебраической таблицы, известной как Цзюцзюшу. Другие темы, затронутые записями, включают медицину, животноводство и учения Конфуция. Исследователи считают, что эти бамбуковые полоски являются важным инструментом для изучения истории, культуры и мышления доциньского периода.

Период Воюющих царств простирается с 475 по 221 год до нашей эры и завершился победой государства Цинь, приведшей к объединению Китайской империи и основанию династии Цинь.