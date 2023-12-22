Сибирские учёные открыли новый гриб-слизевик

Your browser does not support the audio element. Наука

Найден новый вид гриба-слизевика (миксомицета), сообщила пресс-служба экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук по исследованию биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкалье.

Фото: Gravity Glue by Michael Grab

Гриб рос на трухлявой деревяшке, рассказал заведующий лабораторией экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Зибзеев.

"Относится к роду physarum, — уточнил он. — Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного объекта, кроме одного далёкого вида, но чётко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать".

Участникам экспедиции везёт на такие находки. В Мурманской области они нашли 66 видов грибов за два года, 12 из которых — новые для региона, в Забайкалье — более 200 видов за один сезон.

"Например, обнаружен вид, ранее не встречавшийся в России, новый вид для Забайкальского края, также огромное количество интересных видов, которые ранее не встречались ни в Восточной, ни в Западной Сибири", — рассказал учёный.

Цель большой научной экспедиции — определить степень влияния промышленного производства на биологическое разнообразие сибирской природы.