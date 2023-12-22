Женские слёзы снижают мужскую агрессию на 40%, открыли учёные

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Женские слёзы снижают мужскую агрессию более чем на 40%, установили нейробиологи в Институте науки Вейцмана в Израиле. Об их открытии пишет The Guardian со ссылкой на Plos Biology.

Фото: RunPhoto/Getty Images

Учёные доводили женщин до слёз демонстрацией мелодрам, собирали то, что они наплакали, на ватки, и давали их нюхать мужчинам. Затем испытуемые играли в компьютер.

Оказалось, что уровень их агрессии в игре был на 43,7% ниже, чем у контрольной группы, нюхавшей физраствор.

Мониторинг мозговой активности показал, что у вдыхавших аромат слёз мужчин было больше функциональных связей между областями, обрабатывающими запахи, нежели в нейросетях, отвечающих за агрессию.

Похоже, человеческие слёзы содержат какое-то вещество (его ещё предстоит выделить), снижающее уровень тестостерона. Как показали опыты в Университете Дьюка, у грызунов оно активирует четыре типа рецепторов обонятельных нейронов.

Учёные полагают, что в процессе эволюции слёзы приобрели такое свойство для защиты младенцев, которые могут выразить свои чувства только плачем.

"Младенцы не могут сказать: "Перестань быть агрессивным по отношению ко мне". У них очень ограничены возможности общения м они беспомощны", — объясняет руководивший исследованием профессор нейробиологии Ноам Собель.