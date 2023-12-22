Ученые изучили деформацию костных тканей для приживаемости имплантов

Исследователи из Томского государственного университета провели анализ особенностей деформации костной ткани при изменении её структуры и состава. Эти параметры являются ключевыми для определения успешности приживления имплантов и продолжительности реабилитации пациента.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Проблема, заключающаяся в отсутствии анализа механического поведения заменяемого фрагмента и неправильном подборе имплантата, часто приводит к резорбции костной ткани на границе "кость – имплантат". В результате возникает необходимость в повторной операции с заменой восстанавливающей конструкции, сообщает Tomsk.mk.ru.

Ученые из Томска разработали алгоритм, определяющий поведение костной ткани, и выяснили факторы, необходимые для повышения приживляемости имплантов и их совместимости с "родными" костями.