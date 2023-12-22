Ученые разрабатывают первый метод измерения клеточных изменений в организме с течением времени

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В научных кругах продолжаются дискуссии о том, является ли время реальным фактором или всего лишь иллюзией, как утверждал великий Альберт Эйнштейн. В то время как физики спорят, биологи без колебаний признают его важность для понимания жизни как динамичной системы.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Новый подход к исследованиям

В последние годы биологи активно используют инструменты, позволяющие анализировать огромные объемы клеточных данных и исследовать клеточные схемы. Однако предыдущие исследования предоставляли лишь отдельные снимки процессов внутри организмов, игнорируя временные параметры и последовательность событий.

Зman-seq: метод отслеживания времени в клетках

Недавно исследователям из лаборатории профессора Идо Амита в Институте науки Вейцмана удалось разработать инновационный метод отслеживания изменений внутри отдельных клеток со временем. Этот метод, названный Zman-seq (от еврейского "zman", что означает "время"), позволяет маркировать клетки разными временными метками и отслеживать их в тканях.

Одноклеточные технологии: прорыв в понимании биологии

Одноклеточные технологии, разработанные в последние годы, позволяют биологам более глубоко понять процессы внутри отдельных клеток. С их помощью можно изучать эволюцию заболеваний, реакцию организма на лекарства, выявлять редкие клеточные популяции и анализировать взаимодействие между клетками в тканях.

Рак и иммунная система: новый взгляд

Исследование Дэниэла Киршенбаума и его коллег позволяет более глубоко понять природу рака. Рак не только связан с бесконтрольным ростом клеток, но также с потерей способности иммунной системы контролировать этот рост. Глиобластома, один из наиболее иммуносупрессивных видов опухолей, становится объектом особого внимания.

Применение Zman-seq в исследованиях рака

Исследователи использовали метод Zman-seq для измерения времени в иммунных клетках в различных тканях, таких как мозг, легкие и пищеварительная система животных моделей. Этот метод открывает новые горизонты в понимании динамических изменений, происходящих внутри тканей, и раскрывает различные стадии, на которых иммунные клетки становятся дисфункциональными в опухоли.