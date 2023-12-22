Ученые разработали методику восстановления нервов

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Ученые МГМУ имени Сеченова представили новаторскую методику восстановления нервов, основанную на использовании нейлоновых кондуитов. Этот прорыв открывает перспективы в области нейрореконструкции и лечения поврежденных нервов.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации портала "Газета.Ru", разработанные медиками цилиндры, получившие название "кондуиты", представляют собой революционную технологию. Эти кондуиты, наполненные нейлоновыми нановолокнами, способны соединять разорванные нервы, ускоряя процесс их восстановления и воспроизводя нормальную функцию.

Повреждение нервов часто возникает в различных сценариях, начиная от травм и заканчивая хирургическими вмешательствами. Ученые подчеркивают, что новая технология обладает несколькими преимуществами по сравнению с текущими методами восстановления нервов. Она обещает существенно изменить подход к нейрореконструкции, обеспечивая более эффективное и быстрое восстановление нервных путей.

Кроме того, стоит отметить, что отечественный имплант на основе нейлоновых кондуитов будет доступен по более низкой цене, что может сделать эту инновацию более доступной для пациентов, нуждающихся в восстановлении нервной системы.

Открытие от ученых МГМУ имени Сеченова представляет собой важный шаг в медицинской науке и способно значительно улучшить качество жизни пациентов с повреждениями нервов.