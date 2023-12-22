Шведские ученые нашли лучшую диету для диабетиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Шведского университета в Гетеборге выявили оптимальную диету для людей с диабетом I типа, способную эффективно поддерживать уровень сахара в крови. Эти результаты были опубликованы в журнале The Lancet.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

В ходе исследования приняли участие 50 добровольцев, страдающих диабетом I типа, средний возраст которых составил 48 лет. Все участники имели повышенные уровни глюкозы и инсулина в крови, а также использовали инсулиновые помпы и инъекции.

Добровольцев поделили на две группы. Первая группа в течение четырех месяцев придерживалась диеты, включающей 50% углеводов в рационе. Вторая группа уменьшила долю углеводов до 30%.

Выяснилось, что люди, потреблявшие 30% углеводов в рационе, поддерживали нормальный уровень сахара в крови для пациентов с диабетом I типа на протяжении более продолжительного времени. Однако ученые отметили, что слишком резкое сокращение углеводов не рекомендуется, поскольку они играют важную роль в функционировании организма.