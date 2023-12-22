Раскрыта причина отсутствия вкуса магазинных помидоров

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Магазинные помидоры — невкусные из-за страха обывателя перед ГМО картофелем. Как это может быть связано, объясняет TechInsider.

Фото: Freepik

В промышленных масштабах урожай всегда снимают слегка недозрелым — он ещё должен успеть доехать до прилавков. Эта мера вынужденная — процесс порчи запускается одновременно с созреванием.

В 1988 году британские генетики нашли ген, отвечающий за синтез портящей товарный вид томатов полигалактуроназы, и отредактировали его. Это позволило значительно расширить "окно возможностей" для помидоров — срок хранения между сбором и употреблением.

Генно-модифицированные дары природы с успехом продавались с гордой надписью ГМО, необязательной в ту пору, и все их с удовольствием ели. Гром грянул, когда подопытные крысы отравились картофелем с отредактированным генокодом. Эта информация разлетелась по СМИ без принципиально важных подробностей (две недели зерноядных крыс пичкали картошкой — немудрено тут заболеть), и ГМО превратилось в жупел, надолго закрыв вкусным помидорам дорогу на прилавок.

Есть ещё один фактор, делающий несовместимым вкус и внешнюю красоту магазинных помидоров. Уже лет 70 назад селекционеры вывели сорта, плоды которых краснеют равномерно, приобретая привлекательный вид. Но при этом "поломался" ген GLK2, ответственный за концентрацию сахаров, и томаты стали безвкусными.

Недавно международной группе учёных удалось найти старую версию этого гена и встроить её в современные томаты. Результат превзошёл все ожидания — помидоры выросли яркими и сладкими. Но по вышеуказанным причинам продажа их невозможна — пока не сняты ограничения на ГМО, будем довольствоваться "картонными" овощами.