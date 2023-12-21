Ученые исследуют роль пенистых клеток в развитии онкологии

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Молодые ученые из Лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины Томского государственного университета начали новый проект, который направлен на выяснение влияния пенистых клеток на развитие четырех видов онкологических опухолей: молочной железы, простаты, яичников и колоректальной.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Пенистые клетки — это недавно обнаруженный тип макрофагов, способных накапливать мельчайшие жировые капли в своей цитоплазме, и они встречаются в различных тканях и органах, включая опухолевое микроокружение.

Эти клетки могут участвовать в важных биологических процессах, таких как регуляция воспалительных процессов, но их точная роль в опухолевом микроокружении пока остается неизвестной.

Основная задача проекта заключается в анализе образцов опухолевого материала от пациентов из томских НИИ онкологии и онкодиспансера, а также Башкирского медицинского университета БГМУ (Уфа) с целью определения функциональной активности пенистых макрофагов.

Это позволит выявить эффективные маркеры прогноза развития заболевания и предсказания эффективности химиотерапии.

Исследовательский проект под названием "Пенистые макрофаги в опухолевом микроокружении: вклад в канцерогенез и механизм формирования" получил поддержку Российского научного фонда и рассчитан на два года. Результаты исследования будут представлены учеными к концу 2025 года.

В состав коллектива лаборатории входят специалисты в области химии, физики, клинической и экспериментальной медицины, иммунологии, биологии и биоинформатики. Основное направление исследований — разработка новых подходов к профилактике онкозаболеваний, ранней диагностике и персонализированному лечению пациентов, сообщает Аргументы и факты – Томск.