Ученые нашли новую причину развития сахарного диабета

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из университета Кейс-Вестерн-Резерв в США провели исследование сахарного диабета, выявив причину его возникновения. Результаты работы были опубликованы в журнале Cell. На данный момент более 500 миллионов людей по всему миру страдают от сахарного диабета второго типа, однако механизм нарушения функции инсулина оставался неясным.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Доктор наук Джонатан Стэмлер, ведущий автор исследования, выявил процесс S-нитрозилирования, который преобразует оксид азота в молекулу, способную передавать информацию между клетками. Этот процесс происходит практически во всех типах клеток и тканей.

Оксид азота необходим для нормальной работы нервной и иммунной систем, а также для расширения кровеносных сосудов. Установлено, что нарушения в реакции S-нитрозилирования связаны с развитием серьезных заболеваний, таких как астма, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Ученые предположили, что оксид азота оказывает влияние на различные формы диабета. Они также выявили новый фермент SCAN, играющий ключевую роль в S-нитрозилировании и помогающий присоединять оксид азота к белкам-мишеням, таким как рецепторы инсулина. Этот фермент, фактически, регулирует уровень рецептора инсулина под воздействием оксида азота. При избыточной активности происходит развитие сахарного диабета.

Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили, что подавление активности фермента SCAN приводит к исчезновению симптомов заболевания. Таким образом, существует вероятность того, что именно избыток оксида азота может быть основной причиной появления сахарного диабета второго типа.