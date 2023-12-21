Учёные обнаружили алгоритм обучения ИИ вчетверо быстрее аналогов

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые выявили алгоритм обучения Искусственного интеллекта вчетверо быстрее аналогов. Об этом рассказали исследователи Tinkoff Research (входит в экосистему "Тинькофф").

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Новый метод назвали ReBRAC. По словам учёных, он способен быстрее своих аналогов решать проблему дообучения нейросетей.

"Новый метод, названный ReBRAC, обучает ИИ в четыре раза быстрее и на 40% качественнее аналогов, адаптируя его к новым условиям на ходу. Более эффективные алгоритмы требуют меньше вычислительных ресурсов. Это может сократить технологический и цифровой разрыв", — уточнили в компании.

По словам специалистов, они идентифицировали в алгоритмах обучения нейросетей четыре компонента, которые до сих пор считались второстепенными, поэтому не подвергались детальному анализу. Как выяснилось, правильная совокупность данных компонентов даёт даже этому старому подходу самую высокую производительность среди лучших на настоящий день аналогов.

Таким образом, страны с ограниченными вычислительными ресурсами теперь смогут создавать и развивать передовые технологии, адаптируя ИИ под свои конкретные задачи и не тратят при этом средства на дорогостоящие эксперименты.