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JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности

1:31
Наука

Марс в прошлом проявил геологическую активность на более высоком уровне, чем предполагалось ранее, согласно исследованиям ученых из Университета Аризоны.

JGR Planets: Американские ученые нашли на Марсе следы геологической активности
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

На территории Равнины Элизий был обнаружен огромный мантийный шлейф, вызвавший обширное излияние лавы. Для изучения этого явления астрономы воспользовались данными от космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), радиолокатора SHARAD на борту MRO, а также лазерного высотомера Mars Global Surveyor.

Такой подход позволил создать трехмерное изображение внутренних областей региона до момента излияния лавы, произошедшего примерно миллион лет назад. В результате исследований было выявлено более 40 вулканических извержений.

Одно из наиболее крупных извержений заполнило долину Атабаска-Валлес более чем 4000 кубическими километрами базальта, в то время как другие лавовые потоки заполнили борозды Цербера объемом более 10 тысяч кубических километров.

Результаты исследований также указывают на несколько значительных наводнений в Равнине Элизий, которые, возможно, были вызваны выбросом грунтовых вод через трещины в коре. Однако наличие подземного льда в данной равнине в настоящее время подтверждено лишь на ограниченных участках, согласно данным из издания Journal of Geophysical Research: Planets.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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