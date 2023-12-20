Nature назвал самые ожидаемые научные прорывы 2024 года

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Журнал Nature выделяет перспективные области научных исследований, где ожидаются значительные прорывы в 2024 году. Среди них — передовые инструменты искусственного интеллекта, лунные миссии, темная материя и сверхбыстрые суперкомпьютеры. Давайте рассмотрим каждую из этих областей подробнее.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Искусственный интеллект: GPT-5 и Gemini

Одним из ожидаемых событий следующего года является выпуск GPT-5 от OpenAI, следующего поколения языковой модели. GPT-5 обещает более продвинутые возможности, открывая новые перспективы в области обработки текста, кода, изображений, аудио и видео. Также на научном горизонте — внедрение Gemini от Google, представляющего собой многофункциональную языковую модель.

Лунные миссии и космические открытия

NASA готовится к исторической пилотируемой лунной миссии Artemis II в ноябре следующего года. Это событие, первое с 1970-х годов, ставит основу для будущих миссий, включая высадку астронавтов на Луне. Китай также планирует лунную миссию с возвращением образцов "Чанъэ-6", что открывает новые горизонты в изучении нашего естественного спутника.

Экологические вопросы и инновации

Середина 2024 года может принести важные изменения в области экологии. Международный суд в Гааге рассмотрит обязательства стран по борьбе с изменением климата. Хотя решение не будет обладать юридической силой, влияние суда может стимулировать страны к более активным действиям в сфере климатических целей. Переговоры ООН также направлены на заключение международного соглашения по устранению загрязнения пластиком.

Суперкомпьютеры и исследования высокого уровня

Исследователи готовятся к запуску Jupiter — первого в Европе экзафлопсного суперкомпьютера. Эта машина, способная выполнять огромное количество вычислений в секунду, будет использоваться для создания "цифровых двойников" органов человека и моделирования климата Земли с высоким разрешением. Суперкомпьютеры Aurora и El Capitan в США также будут играть ключевую роль в исследованиях нейронных цепей мозга и моделировании взрывов ядерного оружия.

Эти перспективы предоставляют захватывающий взгляд на будущее научных и технологических достижений. Открываются новые горизонты в исследованиях, которые могут изменить наше понимание мира и привести к великим открытиям.