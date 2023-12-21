В Иннополисе в Татарстане начнут аэродоставку с помощью дронов

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В Республике Татарстан планируется разрешить использование беспилотных летательных аппаратов в пределах городов. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства экономического развития России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам директора департамента цифровой экономики Владимира Волошина, такой шаг станет частью экспериментального правового режима, и предполагается, что первые испытания могут начаться уже в 2024 году в Иннополисе, сообщает inkazan.ru.