В Республике Татарстан планируется разрешить использование беспилотных летательных аппаратов в пределах городов. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства экономического развития России.
По словам директора департамента цифровой экономики Владимира Волошина, такой шаг станет частью экспериментального правового режима, и предполагается, что первые испытания могут начаться уже в 2024 году в Иннополисе, сообщает inkazan.ru.
"Теперь в Иннополисе мы планируем использовать различные виды беспилотных аппаратов: наземные доставщики, автономное роботакси и теперь ещё и беспилотные летающие дроны для доставки", — отметил Волошин.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".