Ученые назвали инстинкты причиной непереносимости звука "ногтями по стеклу"

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа британских ученых из Университета Ньюкасла провела исследование, направленное на выяснение причин неприятных ощущений, которые вызывает звук "ногтями по стеклу" у большинства людей.

Фото: Wikipedia by Peter Ziegler is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным The Daily Mail, результаты исследования показали, что этот звук способен вызывать физиологические реакции, такие как дрожь и учащенное сердцебиение, а также иногда вызывает яркую эмоциональную реакцию.

Ученые считают, что корни такой реакции уходят в древние инстинкты, когда любой неестественный звук предостерегал о возможной опасности, такой как приближение хищников. Организм особенно чувствителен к звукам в диапазоне частот от 2000 до 5000 Гц, где и находится царапающий звук.

Исследование также выявило, что у некоторых людей наблюдаются "экстремальные" реакции на определенные звуки, что известно как "мизофония".

Ранее сообщалось, что красноярские ученые синтезировали кристаллы для лечения болезней мозга.