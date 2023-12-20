Группа британских ученых из Университета Ньюкасла провела исследование, направленное на выяснение причин неприятных ощущений, которые вызывает звук "ногтями по стеклу" у большинства людей.
По данным The Daily Mail, результаты исследования показали, что этот звук способен вызывать физиологические реакции, такие как дрожь и учащенное сердцебиение, а также иногда вызывает яркую эмоциональную реакцию.
Ученые считают, что корни такой реакции уходят в древние инстинкты, когда любой неестественный звук предостерегал о возможной опасности, такой как приближение хищников. Организм особенно чувствителен к звукам в диапазоне частот от 2000 до 5000 Гц, где и находится царапающий звук.
Исследование также выявило, что у некоторых людей наблюдаются "экстремальные" реакции на определенные звуки, что известно как "мизофония".
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