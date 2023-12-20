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Красноярские ученые синтезировали кристаллы для лечения болезней мозга

Наука

Специалисты из Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" совместно с международной научной группой синтезировали кристаллы инновационного гибридного материала.

Красноярские ученые синтезировали кристаллы для лечения болезней мозга
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Полученные кристаллы в рамках поисков новых гибридных материалов демонстрируют высокую устойчивость и эффективность в качестве потенциальных биоактивных веществ, сообщает ТАСС.

Исследование раскрывает значимость тщательного изучения сложных межмолекулярных взаимодействий и биологической активности нового материала, основанного на органическом соединении. Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Юрий Маляр подчеркивает важность этого исследования для разработки инновационных лекарств, способных вмешиваться в процессы нейродегенерации при болезнях, таких как Альцгеймера, Паркинсона и шизофрения.

Помимо медицинских аспектов, исследование также раскрывает перспективы в области разработки гибридных материалов с уникальными свойствами, применимыми не только в биомедицине, но также в энергетике и электронике. Этот научный прогресс предоставляет новые возможности для дальнейших исследований и инноваций в различных областях технологии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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