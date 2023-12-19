Срочно установите себе российский браузер или сертификаты безопасности от Минцифры, настоятельно призвал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в интервью агентству "Прайм".
Он напомнил, что в рамках санкций против РФ зарубежные сертификаты были отозваны у многих российских сайтов. Посещать такие ресурсы, не говоря уж об онлайн-банкинге и тому подобных щепетильных манипуляциях, очень чревато.
"Cертификаты создают зашифрованное соединение между пользователем и сервером, что позволяет защищать личные и финансовые данные от несанкционированного доступа и вмешательства", — объясняет специалист.
У россиян только один выход — использование отечественных сертификатов безопасности. Они уже есть в российских интернет-браузерах, таких как Яндекс.Браузер или "Атом", либо, если вы сильно привыкли к импортному программному обеспечению, можно поставить сертификаты на свой браузер вручную, скачав их с Госуслуг (корневой и выпускающий, внимательно читайте инструкцию).
Пренебрегать обновлением сертификатов категорически не рекомендуется — какие-то сайты попросту не откроются, а какие-то останутся доступными, но с неприемлемым риском кражи ваших данных.
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