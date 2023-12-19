Назван главный способ защититься от взлома в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Срочно установите себе российский браузер или сертификаты безопасности от Минцифры, настоятельно призвал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в интервью агентству "Прайм".

Фото: WiFi гид

Он напомнил, что в рамках санкций против РФ зарубежные сертификаты были отозваны у многих российских сайтов. Посещать такие ресурсы, не говоря уж об онлайн-банкинге и тому подобных щепетильных манипуляциях, очень чревато.

"Cертификаты создают зашифрованное соединение между пользователем и сервером, что позволяет защищать личные и финансовые данные от несанкционированного доступа и вмешательства", — объясняет специалист.

У россиян только один выход — использование отечественных сертификатов безопасности. Они уже есть в российских интернет-браузерах, таких как Яндекс.Браузер или "Атом", либо, если вы сильно привыкли к импортному программному обеспечению, можно поставить сертификаты на свой браузер вручную, скачав их с Госуслуг (корневой и выпускающий, внимательно читайте инструкцию).

Пренебрегать обновлением сертификатов категорически не рекомендуется — какие-то сайты попросту не откроются, а какие-то останутся доступными, но с неприемлемым риском кражи ваших данных.