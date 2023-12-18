Магистранты Валентин Иванов и Жаннета Тухужева из университета "Сириус" разработали инновационный прибор для облучения растительных тканей различными спектрами света.
Их изобретение, представленное в рамках Всероссийского конкурса "Твой ход", выделяется компактной конструкцией с изолированным боксом, экраном и средствами управления. Прибор позволяет выбирать один из восьми спектров света и настраивать время облучения в пределах от 1 секунды до 36 часов, сообщает ТАСС.
Согласно сообщению пресс-службы университета, исследования, проведенные молодыми учеными, выявили, что применение красного спектра способствует увеличению всхожести семян на 14%. Авторы прибора подчеркнули, что такие исследования позволяют изучить воздействие конкретного спектра света на растения в определенный период вегетации.
Проект получил особое признание от госкорпорации "Росатом", а первые эксперименты проведены на томатах. После доработки прибора создатели планируют выпустить его версию для использования в сельском хозяйстве.
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