Российские ученые создали прибор для ускорения роста семян

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Магистранты Валентин Иванов и Жаннета Тухужева из университета "Сириус" разработали инновационный прибор для облучения растительных тканей различными спектрами света.

Фото: commons.wikimedia. org by Sneha G Gupta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Их изобретение, представленное в рамках Всероссийского конкурса "Твой ход", выделяется компактной конструкцией с изолированным боксом, экраном и средствами управления. Прибор позволяет выбирать один из восьми спектров света и настраивать время облучения в пределах от 1 секунды до 36 часов, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы университета, исследования, проведенные молодыми учеными, выявили, что применение красного спектра способствует увеличению всхожести семян на 14%. Авторы прибора подчеркнули, что такие исследования позволяют изучить воздействие конкретного спектра света на растения в определенный период вегетации.

Проект получил особое признание от госкорпорации "Росатом", а первые эксперименты проведены на томатах. После доработки прибора создатели планируют выпустить его версию для использования в сельском хозяйстве.

Ранее были названы 5 причин, почему рассада перца не растет.